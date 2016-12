SPD und Linke lehnen Schäubles Steuersenkungspläne ab

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) steht weiterhin zu dem Versprechen von CDU und CSU, nach der Bundestagswahl die Steuern in Milliardenhöhe zu senken. In der Schwesterpartei CSU hatte es Unmut gegeben, weil im Leitantrag für den am Dienstag beginnenden CDU-Parteitag keine konkrete Summe...