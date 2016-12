"Spiegel": Bundesregierung plant Sammel-Abschiebung nach Afghanistan

Berlin Noch in diesem Monat sollen laut "Spiegel" Dutzende Afghanen in ihre Heimat zurückgebracht werden. Bis zu 50 würden mit einem "Sammelflieger" zurückgebracht, meldet das Blatt. Eine Sprecherin des Innenministeriums erklärte in Berlin: Auf Grundlage der zwischen Afghanistan und Deutschland getroffenen Vereinbarung werde derzeit die Rückkehr von Afghanen voraussichtlich noch im Dezember organisiert. Nach jüngsten Angaben der Bundesregierung sind mehr als 12 000 Afghanen zur Ausreise aus Deutschland aufgefordert.

