Kämpfe in Ost-Aleppo gehen weiter Syrische Regierungstruppen und ihre Verbündeten haben am Freitag ein weiteres Stadtviertel von Aleppo erobert. Das berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Großbritannien. Auch Samstag gingen die Kämpfe in der Stadt weiter. Demnach rückte die syrische Armee nach heftigen Gefechten in das Viertel Tarik al-Bab im Nordosten der Stadt vor. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben war nicht möglich. Erst vor wenigen Tagen war es Regierungstruppen gelungen, weitere von Rebellen besetzte Stadtgebiete einzunehmen. Nach Beobachterangaben soll nun mehr als die Hälfte Ost-Aleppos unter Regierungskontrolle sein. Wegen der Kämpfe sind in den vergangenen Tagen Zehntausende Menschen aus Aleppo geflüchtet.