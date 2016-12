Trump riskiert Konflikt mit China Der künftige US-Präsident Donald Trump hat mit der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing Wen telefoniert. Beide Politiker hätten festgestellt, dass es zwischen den USA und Taiwan enge Beziehungen im Bereich der Wirtschaft, Politik und Sicherheit gebe, erklärte Trumps Team am Freitag. Es war der erste derartige Kontakt eines amtierenden oder gewählten US-Präsidenten seit 1979. Damals nahm die US-Regierung die diplomatischen Beziehungen zur Volksrepublik China auf und kappte dafür die offiziellen Verbindungen zu Taiwan. Die Staatsführung in Peking betrachtet Taiwan bis heute als abtrünnige Provinz. Mit dem Telefonat könnte Trump einen Konflikt mit China riskieren. Man sie besorgt und fordere die USA auf, sich strikt an die Ein-China-Politik und bestehende Übereinkünfte halten, sagte ein Sprecher des Außenministerium in Peking. Ein früherer Diplomat und Mitorganisator des Telefongespräches erklärte hingegen, chinesische Vertreter seien nicht beunruhigt, weil Trump noch nicht im Amt sei.