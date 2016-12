Südkoreas Opposition reicht Antrag zur Amtsenthebung von Präsidentin ein Die südkoreanische Opposition hat am Samstag die Amtsenthebung der politisch angeschlagenen Staatspräsidentin Park beantragt. Den Antrag unterzeichneten 171 der 300 Parlamentsabgeordneten. Park werden Amtsmissbrauch und Verstöße gegen die Verfassung vorgeworfen. Die Politikerin steht wegen einer Korruptionsaffäre unter Druck und hat ihren Rücktritt angeboten, gleichzeitig aber alle Vorwürfe zurückgewiesen. Am Dienstag hatte sie das Parlament gebeten, über die Modalitäten eines Rücktritts zu entscheiden. Die Opposition warf ihr daraufhin vor, auf Zeit zu spielen. Unterdessen haben in der Hauptstadt Seoul erneut Hunderttausende gegen Park protestiert. Seit Wochen fordern auch die Demonstranten den Rücktritt der Präsidentin und die Aufklärung der Affäre.