Schicksalswahl für Matteo Renzi Es ist ein bisschen wie das Pfeifen im Walde für Matteo Renzi. Der italienische Premier wirbt derzeit mit Leidenschaft für eine geplante Verfassungsreform. Am Sonntag sollen die Italiener in einem Referendum darüber entscheiden. Auf dem Spiel steht dabei aber auch das politische Überleben des Regierungschefs selbst. Renzi hat mit seinem Rücktritt gedroht, falls die Reformgegner siegen. Und das könnte gut passieren, sagt der Meinungsforscher Nicola Piepoli. "Renzis Risiko, zu verlieren, ist ziemlich hoch, mehr als 50 Prozent. Aber der Premier hat noch ein paar Pfeile im Köcher." Laut Renzis Argumenten würde die Verfassungsreform Italien mehr politische Stabilität bringen. Geplant ist unter anderem, die Kompetenzen des Senats zu beschneiden und die der Abgeordnetenkammer zu stärken. Kritiker monieren, durch die Reform gehe die gegenseitige Kontrolle der beiden Kammern verloren, die Macht werde in Rom gebündelt und Italien werde insgesamt weniger demokratisch. Renzis Gegner haben aus dem Referendum ein Votum über das große Ganze gemacht. Der Chef der eurofeindlichen 5-Sterne-Bewegung, Beppe Grillo, der Renzi als "Wildsau" bezeichnet, sprach von einem existenziellen und soziales 'Nein'. "Wir werden ein außergewöhnliches Ergebnis nach Hause bringen, denn die Welt verändert sich. Wir haben große Chance und große Kraft." Reformbefürworter wenden ein, dass ein "Nein" am Sonntag den Zusammenhalt der Euro-Zone und die Stabilität des italienischen und europäischen Bankensystems gefährden könnte. An den Finanzmärkten gibt es Angst vor einer Ansteckungsgefahr, wie der Chefanalyst der Baader Bank, Robert Halver, erklärt. "Hat Italien Probleme, zum Beispiel, weil es Neuwahlen gibt, dann gibt es einen Virus, der auch andere Länder sicherlich einfängt: Griechenland, Portugal, Spanien, selbst Frankreich sind dann sicherlich belastet. Die Renditen für Staatspapiere gehen hoch, die Bankenrisiken werden größer. Und einer ist wieder gefragt, alles zu retten: die EZB." Auf dem berühmten Campo dei Fiori in Rom zeigten die Bürger am Freitag gemischte Gefühle. "Wegen der Banken habe ich keine Angst, denn damit habe ich nichts zu tun. Aber es gibt Anzeichen für einen Wandel, hoffentlich zum Besseren, wenn das "Nein"-Lager gewinnt. "Ich glaube, ein "Ja" würde uns mehr Stabilität bringen und es wäre ein Versuch, in einem Land, das festhängt ein schnelleres System zu organisieren. Die globalisierte Welt bewegt sich rasant, wir aber sind unglaublich langsam." "Wir können auch gleich das Handtuch werfen, denn das "Nein"-Lager wird gewinnen. Dann bricht alles zusammen und wir können in den Urlaub gehen." Ab zwei Wochen vor dem Referendum durften keine neuen Umfragen mehr publiziert werden. In letzten Stimmungstests lagen die Gegner der Verfassungsreform elf Prozentpunkte vorn. In einer Zeit, in der Meinungsforscher aber weder den britischen Brexit noch den Wahlsieg Donald Trumps vorhergesagt haben, stellt sich allerdings die Frage, wie verlässlich solche Umfragen noch sind.