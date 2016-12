1 / 28

Das soll Donald Trumps Kabinett werden

Der designierte US-Präsidenten Donald Trump hat am Dienstag bekanntgegeben, dass er Rex Tillerson für das Amt des Außenministers nominieren will. Der Geschäftsführer des Mineralölkonzerns ExxonMobil hat enge Verbindungen nach Russland und auch persönliche Bande zu Präsident Wladimir Putin. 2013 erhielt der künftige Chefdiplomat von Putin den Orden der Freundschaft. ExxonMobil macht einen Umsatz von etwa 300 Milliarden US-Dollar. Der Konzern operiert auf allen Kontinenten und ist in etwa 70 Ländern vertreten.

Foto: dpa