Trump will Ex-General Mattis zum Verteidigungsminister machen US-Wahlsieger Donald Trump will den früheren General James Mattis zum Verteidigungsminister ernennen. Der 66-Jährige sei ein "großartiger General", sagte Trump am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Cincinnati. Die offizielle Ankündigung soll am Montag folgen. Mattis diente jahrzehntelang bei den Marines und ist für seine derben Sprüche bekannt. Er war unter anderem an den Kriegseinsätzen in Afghanistan und im Irak beteiligt. Im Jahr 2013 ging er in den Ruhestand. In den Streitkräften ist er hoch angesehen und für sein Misstrauen gegenüber dem Iran bekannt. Die Entscheidung für Mattis ist ein weiterer Hinweis, dass der Immobilienmilliardär Trump von der Außenpolitik seines Vorgängers Barack Obama abrückt.