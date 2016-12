EU und Deutschland einigen sich auf Pkw-Maut Die Pkw-Maut in Deutschland kommt, sagte der Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt am Donnerstag in Brüssel. "Zukünftig wird jeder, der unsere Autobahnen nutzt, auch einen angemessenen Beitrag an der Finanzierung leisten. Wir haben vereinbart, dass wir die Kurzzeitvignetten anpassen. Statt bisher drei Stufen wird es zukünftig fünf Stufen geben. Das ist bei der beispielsweise 10-Tages-Vignette dann, dass wir dann nicht mehr zwischen 5 und 15 Euro die Preisstaffelung haben, sondern zwischen 2,50 und 20 Euro die Preisstaffelung besteht." Damit wäre der monatelange Streit zwischen EU-Kommission und Bundesregierung beigelegt. Die Kommission hatte kritisiert, der Abzug der Abgabe von der Kfz-Steuer für inländische Autofahrer führe faktisch zu einer Befreiung von der Maut. Sie sah darin eine Diskriminierung ausländischer Autofahrer. Die Pkw-Maut war im Bundestagswahlkampf 2013 ein Kernprojekt der CSU. Sie versprach, kein deutscher Autofahrer werde durch sie stärker belastet. Viele Autofahrer wollen das nicht so recht glauben. "Ich finde es unfair. Denn in anderen Ländern, nehme ich an, ist es anders - die zahlen halt die Maut und die Steuern nicht und wir langen halt zweimal hin, dürfen zweimal zahlen." "Was ist denn fair, was Politiker versprechen. Es ist ein Versprechen mehr gebrochen und ich habe gehört, die Ausländer, die zahlen dann 2,50 Euro wenn sie durch Deutschland fahren wollen. Nach meinem Dafürhalten, ist der Verwaltungsaufwand, diese 2,50 Euro zu verwalten, höher als das was Netto, hinterher bei der Kasse, rauskommt." "Ich bin ja hier an der Grenze zu Österreich, wie sie sehen, und wenn sie sehen, dass da die Autobahnen in wesentlich besserem Zustand sind als in Deutschland, dann wissen sie, dass ein Maut vielleicht gar nicht so verkehrt ist." "Wenn es wirklich nur für den Straßenbau verwendet wird, okay. Aber es ist natürlich für die Deutschen Bewohner schon eine große Belastung, denke ich mal." SPD und Grüne kritisierten den Pkw-Maut-Kompromiss. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Burkert sagte, Dobrindt müsse im Bundestag den Nachweis erbringen, dass deutsche Autofahrer tatsächlich nicht zusätzlich belastet würden. Angesichts der Kombination aus erwarteten Mehreinnahmen bei den Kurzzeitvignetten, der Entlastung für die schadstoffarmen Pkw und dem weiter gestiegenen Verkehrsaufkommen ausländischer Fahrzeuge bliebe die Prognose für Einnahmen von netto rund 500 Millionen Euro pro Jahr bestehen.