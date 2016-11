Merkel weist CSU-Forderung nach einer Flüchtlings-Obergrenze erneut zurück HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU): "Ich halte aus verschiedenen Gründen diese Obergrenze für nicht richtig. Erstens weil sie ja sagt 200.000 können auch illegal kommen. Ich möchte ehrlich gesagt die illegale Migration so weit reduzieren, wie irgend möglich. Das darf kein Angebot sein, dass wir Schlepper und Schmuggler weiter haben. Wir sind da noch nicht, aber da müssten wir hinkommen und legal überlegen, welche Verantwortung haben wir. Zweitens ist für mich ein riesen Unterschied ob ich Frieden in Syrien habe und im Irak, oder ob ich die schlimmsten Bürgerkriege habe. Und jetzt zu sage, jedes Jahr maximal 200.000. Es kann auch mal ein Jahr sein, da sind es ganz wenig und ein Jahr, da sind es ein Paar mehr. Das weiß ich nicht, das hängt von der Situation ab. Und deshalb glaube ich, dass die Obergrenze, sie soll ja zeigen wir haben ein Instrument in der Hand, wie wir sicherstellen können, dass das letzte Jahr sich nicht wiederholt. Aber dieses Instrument müssen wir anders schaffen. Durch Migrationspartnerschaften, durch Fluchtursachenbekämpfung, durch Abkommen mit anderen Ländern. Und daran arbeiten wir. Und deshalb stellt sich diese Frage eigentlich gar nicht. Aber sie fix für alle Zeiten festzulegen, dass halte ich für kritisch. Dann weiß man auch nicht, wie viele gehen nachher wieder nach Hause, und so weiter und so fort."