Proteste gegen Wahlergebnis in Haiti In Haiti haben am Mittwoch Hunderte Menschen gegen die vorläufigen Ergebnisse der Präsidentschaftswahl protestiert. Nach Angaben der Wahlkommission liegt Jovenel Moise von der "Bald Heads Party" mit knapp 56 Prozent der Stimmen vorne. Das Ergebnis würde eine Stichwahl unnötig machen. Anhänger des ehemaligen Präsidenten Jean-Bertrand Arisitde sprachen von einem "Putsch durch Wahlen". Auch Vertreter anderer Parteien hatten angekündigt, das Wahlergebnis anzufechten. Wahlbeobachter der Organisation der Amerikanischen Staaten hatten mitgeteilt, das Ergebnis decke sich mit den von ihnen erhobenen Daten. Die Präsidentschaftswahlen hatten nach mehrmaliger Verschiebung am 20 November stattgefunden. Nach offiziellen Angaben war die Wahlbeteiligung sehr niedrig und etwa 10 Prozent der Wahlzettel waren ungültig.