Friedensvertrag mit Farc-Rebellen in Kolumbien beschlossen In Kolumbien ist nach 52 Jahren blutiger Kämpfe der Friedensvertrag zwischen Regierung und linken Farc-Rebellen endgültig beschlossen worden. Der Kongress nahm den überarbeiteten Vertrag am Mittwochabend einstimmig an. Einen Tag zuvor hatte der Senat das Abkommen ohne Gegenstimme gebilligt. Allerdings hatten Abgeordnete der Demokratischen Zentrumspartei des früheren Präsidenten Alvaro Uribe aus Protest gegen den Vertrag den Plenarsaal vor den Abstimmungen verlassen. Der Friedensvertrag beendet den längsten Konflikt in der Geschichte Lateinamerikas, in dem mehr als 220.000 Menschen getötet und Millionen aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Nun kann der sechs Monate dauernde Prozess beginnen, in dem die rund 7000 Farc-Rebellen ihre Waffen niederlegen und eine politische Partei bilden sollen.