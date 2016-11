Friedensvertrag mit Farc-Rebellen in Kolumbien beschlossen

Nach über 50 Jahren Konflikt ist der Weg frei für ein Ende des Guerillakrieges der linken Farc-Rebellen in Kolumbien. Nach dem Senat billigte auch das Parlament am Mittwochabend (Ortszeit) in Bogotá das seit vier Jahren auf neutralem Boden in Kuba ausgehandelte Abkommen, das nun in Kraft treten...