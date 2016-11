Seoul: Zehntausende Menschen demonstrieren gegen die Präsidentin Zehntausende Demonstranten haben am Mittwoch die Straßen von Seoul gefüllt. Sie forderten, dass Südkoreas politisch angeschlagene Präsidentin Park Geun Hye zurücktreten soll. Zuvor war in einigen Firmen des Landes gestreikt worden. Und rund 20.000 Arbeiter waren protestierend durch die Hauptstadt gelaufen. Hintergrund ist ein Korruptionsskandal, in den die Präsidentin verwickelt sein soll. Ihr wird vorgeworfen, einer langjährigen Bekannten ohne öffentliches Amt die Einmischung in die Regierungsgeschäfte erlaubt zu haben. Am Dienstag hat sie dem Parlament angeboten, über ihre politische Zukunft zu Entscheiden. Die Opposition warf ihr daraufhin vor, dass sie nur Zeit gewinnen und einem Amtsenthebungsverfahren entgehen wolle. Bisher betonte Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye nicht unrechtmäßig gehandelt zu haben. Aber sie gab zu, dass etwas zu leichtfertig gewesen sei.