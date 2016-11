Brüssel zuversichtlich für Einigung bei deutscher Pkw-Maut

Brüssel Im Streit um die Pkw-Maut hat Brüssel eine schnelle Einigung in Aussicht gestellt. Man sei zuversichtlich, dass eine Lösung in Reichweite ist, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission. Informelle Gespräche zwischen Brüssel und Berlin seien in den vergangenen Wochen konstruktiv verlaufen. Für den Nachmittag ist ein Treffen zwischen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc sowie eine offizielle Verlautbarung in Brüssel geplant.

