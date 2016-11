Enttarnter Islamist radikalisierte sich offenbar unbemerkt

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) arbeitet nach der Enttarnung eines Islamisten in den eigenen Reihen mit Hochdruck an der Aufklärung. „Das BfV prüft derzeit, ob oder in welchem Umfang ein Schaden entstanden ist“, sagte Behördenpräsident Hans-Georg Maaßen am Mittwoch der Deutschen...