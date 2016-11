Gauck fordert Zuwanderer zu gesellschaftlichem Engagement auf Die Ankunft von Bundespräsident Joachim Gauck an der Theodor-Heuss-Schule in Offenbach glich der eines Rockstars. Der 76-jährige wurde mit Jubel empfangen und riss die Arme in die Höhe. Danach klatschte der Bundespräsident die Schüler ab. Gauck war nach Offenbach gekommen, um mit den Schülern über das Thema "Zusammenleben in Deutschland" zu diskutieren. Die Stadt am Main hat den höchsten Ausländer- und Migrantenanteil in Deutschland und verfügt über langjährige Erfahrung in der Integrationsarbeit. 60 Prozent der Einwohner sind Ausländer oder Deutsche aus einer Zuwandererfamilie. Sie forderte Gauck auf, sich in Deutschland zu engagieren: "Allen Zugewanderten und ihren Nachfahren, die hier in Deutschland sind und doch noch nicht ganz angekommen, möchte ich daher zurufen: Es ist verständlich, dass Sie Ihre Kultur und Ihre Religion weiter pflegen wollen und Sie die Geschicke ihrer Herkunftsländer weiter berühren - aber vergessen Sie bitte nicht: Wenn Ihre Zukunft und die Zukunft Ihrer Kinder hier in Deutschland liegt, dann mischen Sie sich bitte hier ein und gestalten Sie dieses Land mit - zu unserem gemeinsamen Besten." Mit den Schülerinnen und Schülern der Theodor-Heuss-Schule diskutierte Gauck über ihre Vorstellungen von Integration. Fragen dabei waren, wie sich Menschen durch die Einwanderung nach Deutschland verändern. Aber auch die Frage, wie sich Deutschland durch die Einwanderung verändert.