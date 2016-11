Merkel: Angriffe wie offenbar bei der Telekom gehören heute zum Alltag Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Dienstag in Berlin zu den massiven Ausfällen bei der Deutschen Telekom und mutmaßlichen Hacker-Angriffen: O-Ton: Ich habe keine Erkenntnisse über die Herkunft der Angriffe auf das Telekomnetz. Das BSI als zuständige Behörde wird selbstverständlich alles daransetzen, gemeinsam mit anderen hier zu versuchen herauszubekommen, woher diese Angriffe kamen. Das ist naturgemäß nicht einfach. Ich sage einfach: Solche Cyberangriffe, auch solche, wie das ja in der Doktrin Russlands auch heißt, hybride Auseinandersetzungen gehören heute zum Alltag. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Und dazu müssen wir auch die Menschen sehr informieren. Und ansonsten müssen wir unsere politischen Überzeugungen klar weiter zum Ausdruck bringen. Also man darf sich davon auch nicht irritieren lassen. Man muss nur wissen, dass es so etwas gibt, und lernen, damit zu leben."