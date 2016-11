Wie die siebenjährige Bana Al-Abed ihren Kriegsalltag in Aleppo auf Twitter schildert

Die Lage in Aleppo ist besorgniserregend. Die Kämpfe in der syrischen Stadt haben sich verschärft. Es scheint, als stehe die syrische Armee kurz vor der Rückeroberung der Rebellenhochburg. In den vergangenen 24 Stunden sei ihr ein Durchbruch im Kampf um die Stadt gelungen, erklärte das russische...