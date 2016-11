Trauergottesdienst für Peter Hintze im Berliner Dom

Berlin Der Bundestag gedenkt mit einem Trauergottesdienst seines gestorbenen Vizepräsidenten Peter Hintze. Die Trauerfeier soll am Donnerstagmorgen im Berliner Dom stattfinden, wie Unionsfraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer in Berlin mitteilte. Der Tod Hintzes, der ein großes Herz, viel Humor und Durchsetzungsvermögen gehabt habe, sei "ein großer Verlust für uns", sagte er. Hintze war in der Nacht zu Sonntag im Alter von 66 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

