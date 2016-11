Herzerweichend: Afghanischer Junge will Merkels Hand berühren Basisarbeit, das heißt auch Zumutung und spontane Emotion, wie Bundeskanzlerin Merkel am Montagabend auf der CDU Regionalkonferenz in Heidelberg erfahren durfte. Denn dort kam es im Laufe des Abends zu dieser herzerweichenden Szene: Konrad Reuters aus Illingen spricht: Er lobt als freiwilliger Helfer nicht nur die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin, sondern hat auch den aus Afghanistan stammenden kleinen Edris mitgebracht. VERSCHIEDENE EINSTELLUNGEN KONRAD REUTERS AUS ILLINGEN LOBT ALS FREIWILLIGER HELFER DIE FLÜCHTLINGSPOLITIK DER KANZLERIN UND STELLT IHR DEN AUS AFGHANISTAN STAMMENDEN KLEINEN EDRIS VOR, DER MERKEL AUF DEUTSCH DANKT UND SAGT, DASS ER IHR DIE SCHÜTTELN WILL. MERKEL KOMMT VON DER BÜHNE, GEHT ZU EDRIS, DEM DIE TRÄNEN KOMMEN, UND SEINEM VATER.