Trump berät auf Suche nach Außenminister mit Ex-General Petraeus Der frühere General und Ex-CIA-Chef David Petraeus am Montag in New York. Damit folgte der 64-jährige der Einladung des künftigen US-Präsident Donald Trump, der sich zurzeit auf der Suche nach einem Außenminister befindet. Nach dem rund einstündigen Gespräch mit Petraeus twitterte Trump, dass er "sehr beeindruckt" gewesen sei. Auch Petraeus äußerte sich positiv. Der Ex-General wird auch als möglicher Verteidigungsminister gehandelt. Er war Kommandeur der internationalen Truppen im Irak und in Afghanistan und auch maßgeblich an der Eroberung des Iraks im Jahr 2003 beteiligt. 2011 wurde Petraeus Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA. Diesen Posten musste er nach einem Jahr räumen, nachdem eine außereheliche Affäre mit seiner Biografin bekanntgeworden war.