Daniel Brühl bekommt Hauptrolle in US-Serie „The Alienist“

Daniel Brühl (38/„Rush“) übernimmt eine Hauptrolle in der neuen US-Thrillerserie „The Alienist“. Der deutsche Filmstar werde an der Seite des britischen Schauspielers Luke Evans (37/„Der Hobbit“) zu sehen sein, gab das US-Medienunternehmen Turner am Montag bekannt. Unter der Regie des Belgiers...