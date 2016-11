Bundespräsident im Gespräch mit Trägern des Alternativen Nobelpreises Bundespräsident Joachim Gauck hat am Montag in Berlin die aktuellen Preisträger des Right Livelihood Award, auch 'Alternativer Nobelpreis' genannt, im Schloss Bellevue zu einem Gespräch empfangen. Dieser Preis wird seit 1980 von einer Stiftung vergeben und ehrt Personen, Organisationen und Vertreter sozialer Bewegungen, die sich mit praktischen Lösungen und Modellen für menschenwürdige Lebensweisen einsetzen. So wurde die russische Menschenrechtlerin Swetlana Gannushkina für ihr jahrzehntelanges Engagement für Menschenrechte und Gerechtigkeit für Geflüchtete und Migranten sowie für die Förderung von Toleranz zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen ausgezeichnet. Auch die türkische Zeitung Cumhuriyet, vertreten durch Özgür Mumcu, erhielt den Preis, nach Angaben der Stiftung „für ihren unerschrockenen investigativen Journalismus und ihr bedingungsloses Bekenntnis zur Meinungsfreiheit trotz Unterdrückung, Zensur, Gefängnis und Morddrohung".