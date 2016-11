Heiko Maas will wegen „Reichsbürgern“ ein schärferes Waffenrecht

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat vor einer zunehmenden Gewaltbereitschaft sogenannter Reichsbürger in Deutschland gewarnt. In der ARD brachte er am Sonntagabend als Konsequenz eine Verschärfung des Waffenrechts ins Gespräch. Denkbar sei eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz vor der...