Kandidat der Konservativen: Fillon gewinnt Stichwahl

Im Duell um die Präsidentschaftskandidatur der französischen Konservativen hat Ex-Premierminister François Fillon (62) am Sonntag gesiegt. Nachdem seine klare Führung in Teilergebnissen deutliche geworden war, räumte sein Stichwahl-Gegner Alain Juppé am Abend seine Niederlage ein.Fillon kam nach...