Frankreichs Konservative wählen ihren Mann gegen Le Pen

Finale in Frankreich: Fünf Monate vor der Präsidentenwahl bestimmen die Anhänger der bürgerlichen Rechten ihren Kandidaten. Die beiden früheren Premierminister François Fillon (62) und Alain Juppé (71) wollen in den Élyséepalast und stellten sich am Sonntag den Wählern. Fillon galt in Umfragen als...