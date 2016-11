Sigmar Gabriel räumt ein: Haben Leute an die AfD verloren

Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat Fehler seiner Partei in der Flüchtlingspolitik eingestanden: „Wir haben Leute verloren, die haben nur noch in der AfD ihre Chance gesehen, ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen. Da liegt unser Fehler“, sagt Gabriel in der ARD-Reportagereihe „#Beckmann“, die am...