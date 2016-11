Bürgerliche Rechte Frankreichs wählt Präsidentschafts-Kandidaten

Paris Anhänger der bürgerlichen Rechten Frankreichs bestimmen heute ihren Kandidaten für die Präsidentenwahl 2017. In der Endrunde der Vorwahl stehen sich die beiden früheren Premierminister François Fillon und Alain Juppé gegenüber. Fillon gilt als klarer Favorit. Die Wahllokale werden um 19.00 Uhr schließen. Die Vorwahl der Konservativen ist für Überraschungen gut. In der ersten Runde war Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy nur auf dem dritten Platz gelandet und ausgeschieden. Der Anwärter der Konservativen hat gute Aussichten, bei der Präsidentenwahl in die entscheidende Stichwahl zu gelangen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder