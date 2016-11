Fidel Castro ist tot Fidel Castros Bruder, Raul Castro, teilte am Samstag im kubanischen Fernsehen mit, dass Kubas früherer Präsident und Revolutionsführer Fidel Castro im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Fidel Castro übergab das Präsidentenamt 2008 aus gesundheitlichen Gründen an seinen Bruder Raul, nachdem er fast 50 Jahre geherrscht hatte. Fidel Castro wird von vielen Kubanern für die Befreiung Kubas von der Vorherrschaft der USA verehrt. 1959 stürzte er eine pro-amerikanische Regierung auf Kuba und installierte unter dem Einfluss der damaligen Sowjetunion eine kommunistische Führung. Für viele Linke in der ganzen Welt war der bärtige Revolutionsführer, der oft mit einer Zigarre im Mund gesehen wurde, ein Symbol des Widerstandes gegen die USA. Vor allem sozialistische Revolutionäre in Lateinamerika und Afrika verehrten ihn als großes Vorbild. In den vergangenen Jahren hatte Fidel Castro nur noch wenige öffentliche Auftritte. Vereinzelt traf er sich noch mit ausländischen Staats- und Regierungschefs. Ansonsten lebte er zurückgezogen und nahm nur noch durch seine Zeitungsbeiträge zum Weltgeschehen an öffentlichen Debatten teil.