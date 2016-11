Mehr Tadel als Lob für Nahles Rentenpläne Dieser Knirps denkt wohl noch nicht an seine Rente. Dabei werden die Pläne von Arbeitsministerin Andrea Nahles gerade die Jüngeren betreffen. Am Freitag hat Nahles ihr Gesamtkonzept zu Alterssicherung vorgestellt. Für das Rentenniveau will Nahles eine Untergrenze von 46 Prozent festschreiben und mehr Geld aus Steuern in die Rentenversicherung lenken. Vielen Menschen gehen die Pläne aber nicht weit genug. "Ja gut, es muss ein Rentensystem aufgebaut werden, dass auch die jüngere Generation gesichert ist. Dass sie auch mal das, was sie einzahlen, auch mal wieder raus bekommen. Und so sieht es ja nicht aus." "Ich denke, ein Rentner, der 45 Jahre gearbeitet hat und demnächst vielleicht noch länger und kann dann nicht seine Miete und sein Essen bezahlen, das ist irgendwo nicht in Ordnung." "Ich wünsche mir, dass im Prinzip keine Armut mehr bei den Alten ist, dass eine Angleichung auch zum Hartz-IV-Konzept besteht, denn da sehe ich leider eine kleine Ungerechtigkeit. Die Leute, die gearbeitet haben, müssen auch dafür entlohnt werden, dass sie gearbeitet haben." Eine Angleichung der Ost-Renten an das West-Niveau ist immerhin geplant. Allerdings erst bis 2025. Ursprünglich war sollte es bis 2020 soweit sein. Auf diese Änderung hätte der CDU-Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier, gerne verzichtet. "Insbesondere für die Neuen Bundesländer, oder mittlerweile, die Bundesländer die dazu gekommen sind, hätten wir uns natürlich eher eine Anpassung der Ost-West-Rente gewünscht und nicht eine Verschiebung, das ist ganz klar." Der Linken-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch hat die Rentenbeschlüsse scharf kritisiert. Die Ergebnisse seien eine einzige Enttäuschung. "Man kann auch sagen, dieser Rentengipfel war letztlich der Gipfel. Eine Große Koalition mit über 80 Prozent Mehrheit hier im Parlament, die am Anfang zwei Maßnahmen bei der Rente entscheidet, also die Mütterrente und die abschlagsfreie Rente ab 63, und dann nicht in der Lage ist, ernsthaft dieses Problem anzugehen von Altersarmut, von Lebensstandardsicherung im Alter, das ist wirklich völlig inakzeptabel. Das, was gestern vorgelegt worden ist, wird den großen Herausforderungen nicht gerecht." Nahles räumte ein, sie habe sich mit einigen Vorschlag in der Koalition nicht durchsetzen können. Auf die Frage, ob Rente ein Wahlkampfthema werde, antwortete sie, die Rente stehe weiter auf der Tagesordnung.