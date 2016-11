Israelische Polizei nimmt nach Großbränden zwölf Menschen fest

Tel Aviv Eine Serie von riesigen Feuern wird zu einem Politikum zwischen Israelis und Palästinensern. Israelische Medien sprechen bereits von einer "Feuer-Intifada" von Palästinensern. Deren Vertreter wiesen solche Anschuldigungen zurück. Die Polizei nahm zwölf Männer als Verdächtige fest. Seit mehreren Tagen wüten in Israel Brände, auch in der Nähe von Jerusalem. Zehntausende Israelis flohen allein in der Hafenstadt Haifa. Rund 75 000 Menschen sind laut Medien in Haifa betroffen, gut ein Viertel der Bewohner der Stadt.

