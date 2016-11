Überarbeitetes Abkommen mit Farc-Rebellen unterzeichnet Im Rahmen einer großen Zeremonie im Theater Colón in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá kam es am Donnerstag zur Unterzeichnung des zweiten überarbeiteten Friedensvertrags mit den Farc-Rebellen. Der Kommandeur der linken Rebellenorganisation Rodrigo Londoño sowie Kolumbiens Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos setzten ihre Unterschriften unter das verbesserte Vertragswerk. Dabei nutzten sie wieder einen Stift, der aus einer Patronenhülse gefertigt wurde. Die Rebellen, die zuletzt noch über 5.800 Kämpfer verfügten, müssen laut Vertrag nun ihr Vermögen auflisten und sich stärker an der Entschädigung der Opfer beteiligen. Die Farc wird die ihr zugesicherten Mandate bei den nächsten beiden Wahlen bekommen. Allerdings dürfen diese zum Beispiel nicht von Personen ausgefüllt werden, die gegen Menschenrechte verstoßen haben. Das erste Abkommen war nach einem Volksentscheid knapp abgelehnt worden. Daher wurden einige Punkte nach Rücksprache von Regierung und Opposition geändert. Nun soll der Vertrag in Kürze vom Kongress gebilligt werden.