Berlin Bundessozialministerin Andrea Nahles will das Rentenniveau bis 2045 auf 46 Prozent halten. Der Beitragssatz solle in dieser Zeit nicht über 25 Prozent steigen, kündigte Nahles in Berlin an.

