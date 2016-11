Koalition einigt sich auf Rentenangleichung in Ost und West Rund drei Stunden saßen die Spitzen der Großen Koalition am Donnerstagabend in Berliner Kanzleramt zusammen. Am Ende stand eine Einigung auf Eckpunkte bei der Rentenreform. Demnach sollen die Ostrenten bis 2025 an das Westniveau angeglichen werden. Außerdem will die Koalition die Erwerbsminderungsrente erhöhen und die Altervorsorge in Betrieben reformieren. Ein vier Punkte umfassendes Ergebnispapier der Spitzenrunde sieht Verbesserungen der Erwerbsminderungsrente für Arbeitnehmer vor, die aus gesundheitlichen Gründen Frührentner werden. Neuzugänge sollen so gestellt werden, als ob sie bis zum 65. Lebensjahr gearbeitet hätten. Das wären drei Jahre mehr als derzeit. Dadurch erhöhen sich die monatlichen Zahlungen. Zudem soll die stärkere Förderung von Betriebsrenten, zu der bereits ein Gesetzentwurf von Bundesarbeitsministerin Nahles vorliegt, rasch im Bundestag verabschiedet werden. Von der Rentenangleichung Ost-West profitieren die etwa vier Millionen Rentner in Ostdeutschland. Gleichzeitig wird bis 2025 laut Koalitionsbeschluss aber auch die sogenannte Höherwertung der Ost-Löhne abgeschmolzen, durch die Arbeitnehmer im Osten mit dem gleichen Geld höhere Rentenansprüche als im Westen erwerben. Dies sollte das geringere Lohnniveau im Osten ausgleichen. Finanzminister Wolfgang Schäuble gab nach Angaben aus der Koalition seinen Widerstand gegen eine Finanzierung aus Steuermitteln auf. Keine Einigung gab es bei der Solidarrente für Geringverdiener.