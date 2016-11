Irak: Mehr als 70 Menschen sterben bei IS-Attentat in Bagdad

Bei einem Bombenanschlag südlich der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Donnerstag mehr als 80 Menschen getötet worden. Bei den Opfern handele es sich überwiegend um schiitische Pilger aus dem Iran, teilte die Polizei mit. Der Angreifer habe in der Nähe der Stadt Al-Hilla an einer Tankstelle ein...