Schulz verlässt Brüssel HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT. Martin Schulz (SPD), EU-Parlamentspräsident am Donnerstag in Brüssel: "Ich werde nicht für eine weitere Amtszeit als Präsident des europäischen Parlaments kandidieren. Im kommenden Jahr werde ich den Platz Eins der Landesliste Nordrheinwestfalen meiner Partei für den Deutschen Bundestag einnehmen und auch zur Wahl antreten. Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Denn Präsident des Europäischen Parlaments zu sein, und das über fünf Jahre, ist eine große Ehre, die mir zuteilgeworden ist. Und, das will ich hier bekennen, für die ich zutiefst dankbar bin."