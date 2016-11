USA: Tater und Tot dürfen weiterleben Es ist eine alte und bekannte Tradition in den USA. Am Nationalfeiertag Thanksgiving, an dem normalerweise Truthähne auf dem Speiseplan stehen, begnadigt der Präsident zwei von ihnen, die dann in Würde weiterleben dürfen. An diesem Donnerstag sind es die zwei Tiere 'Tater' und 'Tot', die von Präsident Obama für ihre restliche Lebenszeit auf eine Farm nach Virginia schickt werden. Obamas Töchter Malia und Sasha konnten aus terminlichen Gründen nicht kommen, witzelte der Präsident in seiner launigen Rede. Stattdessen waren seine zwei Neffen Austin und Aaron Robinson anwesend.