Feuer in Flüchtlingsunterkunft nahe Aachen - Brandstiftung vermutet

Baesweiler Im nordrhein-westfälischen Baesweiler ist in einer Notunterkunft für Flüchtlinge ein Brand ausgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr rückte in der Nacht mit einem großen Aufgebot an und versuchte, die Flammen zu löschen. Das Gebäude soll zur Zeit nicht bewohnt sein. Es wurde niemand verletzt. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.