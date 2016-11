Richterbund nach Hameln: Rainer Wendt ist „Donald Trump der deutschen Innenpolitik“

Kuscheljustiz in Deutschland? Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeiwerkschaft, hat mit seinen Vorhaltungen an die Richter nach der brutalen Attacke auf eine Frau in Hameln Unverständnis ausgelöst. Sven Rebehn, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbunds, wirft Wendt Populismus vor...