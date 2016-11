Giftige Wortgefechte liefern Vorgeschmack auf Wahlkampf

Grünes Sakko, schwarze Hose – wer das Outfit der Bundeskanzlerin in der Generaldebatte als politischen Fingerzeig für die Bundestagswahl im nächsten Jahr werten wollte, fand dafür in Angela Merkels Auftritt wenige Belege. Die Regierungschefin lieferte am Mittwoch im Bundestag eine wenig...