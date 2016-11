Trump schwächt Positionen zu Klimawandel und Clinton ab Beifall für den künftigen US-Präsidenten Donald Trump, nachdem er der New York Times ein Interview gegeben hatte. Während des Gesprächs in New York hatte Trump einige Positionen, die er noch im Wahlkampf vehement vertreten hatte, abgeschwächt. Mit Blick auf seine erbitterten Angriffe auf seine Rivalin Hillary Clinton wegen deren E-Mail-Affäre legte Trump Zurückhaltung an den Tag. Auf die Frage, ob er Ermittlungen gegen die Ex-Außenministerin im Zusammenhang mit ihrer Stiftung oder des von ihr eingeräumten Gebrauchs eines privaten E-Mail-Servers ausschließe, sagte Trump in dem Interview nach Angaben des Blattes "Nein". Zugleich sagte er, er wolle die Clintons "nicht verletzen". "Ich strebe nicht an, da noch mal durchzugehen", sagte Trump laut einer Twitter-Nachricht des Interviewers. Ermittlungen gegen Clinton würden das Land sehr stark spalten, sagte Trump. Im Wahlkampf hatte er dagegen die Einsetzung eines Sonderermittlers gegen Clinton angekündigt und ihr mehrfach kriminelles Verhalten und Korruption vorgeworfen. Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Thema Klimaschutz. In der Vergangenheit hatte der Unternehmer den Klimawandel als Erfindung bezeichnet. Mitarbeiter hatten zudem erklärt, Trump wolle als Präsident rasch aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. Nun sagte Trump Reportern der "New York Times", es gebe eine "gewisse Verbindung" zwischen menschlichen Aktivitäten und der Erderwärmung. "Es kommt darauf an, wie viel", sagte er nach Twitter-Mitteilungen der Reporter. Er werde sich sehr genau ansehen, ob die USA aus dem Klimaabkommen aussteigen sollten, kündigte Trump an. Er stehe dem offen gegenüber.