Merkel sorgt sich um Manipulation von Meinungsbildung durch Falschmeldungen HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Generaldebatte im Deutschen Bundestag in Berlin: "Viele Menschen machen sich in diesen Tagen Sorgen um die Stabilität unserer so gewohnten Ordnung. Und ich glaube, etwas mehr als ein Vierteljahrhundert, nachdem wir alle den Fall der Mauer erlebt haben, nachdem Deutschland wiedervereint wurde, nachdem wir alle diese Werte leben konnten, nachdem die europäische Einigung vollendet werden konnte mit den mittel- und osteuropäischen Ländern, stellt sich plötzlich heraus, dass das, was wir für selbstverständlich gehalten haben, so selbstverständlich nicht ist." // "Und ich glaube, wir dürfen das, was da passiert im Zusammenhang mit dem Internet mit der Digitalisierung, und das ist Teil unserer Realität, nicht unterschätzen. Wir haben Regelungen, für alles was Pressefreiheit ausmacht. Die Sorgfaltspflicht von Journalisten und vieles andere mehr. Und wir haben heute viele, die Medien wahrnehmen, die auf ganz anderen Grundlagen basieren, die weniger kontrolliert sind. Und ich will darin nicht die einzige Ursache sehen, aber ich will nur darauf aufmerksam machen, dass Meinungsbildung heute grundsätzlich anders erfolgt, als das vor 25 Jahren erfolgt ist. Dass heute Fakeseiten, Bots, Trolle, Meinungsbilder verfälschen können. Dass heute sich selbst regenerierende Meinungsverstärkungen durch bestimmte Algorithmen stattfinden. Und wir müssen lernen, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dies könnte auch eine spannende Frage für dieses Haus sein. Ich kann diese Debatte heute natürlich nicht führen. Aber wir müssen wissen, um Menschen zu erreichen und Menschen zu begeistern, müssen wir mit diesem Phänomen umgehen. Und wo notwendig, sie auch Regeln und deshalb unterstütze ich auch die Ansätze von Justizminister Maas vom Innenminister de Maiziere, Hassreden, Hasskommentare vernichtende und mit der Menschenwürde nicht in Übereinstimmung zu bringende Dinge anzusprechen und alles zu unternehmen, um das zu unterbinden, weil das unseren Grundsätzen widerspricht."