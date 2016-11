Terrorverdacht in Frankreich: Zwei Festgenommene wieder frei

Nach den Razzien wegen eines mutmaßlichen neuen Terrorplans in Frankreich sind zwei der sieben Festgenommenen wieder auf freiem Fuß. Die Polizei entließ die am Wochenende in Marseille aufgegriffenen Männer am Dienstag aus dem Gewahrsam, wie es aus Pariser Justizkreisen hieß. Die übrigen fünf...