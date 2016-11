Fast eine Million leben in Syrien unter Belagerung Diese Bilder, die ins Internet gestellt wurden, sollen kurz nach Luftangriffen auf die syrischen Städte Duma und Aleppo am Montag aufgenommen worden sein. Eine unabhängige Überprüfung dieser Angaben ist nicht möglich. Während der neuen Offensive der syrischen Regierung und Russlands in Aleppo sollen bereits Hunderte Menschen getötet worden sein. Westliche Staaten werfen den Regierungen in Damaskus und Moskau vor, in den von Rebellen kontrollierten Gebieten wiederholt Krankenhäuser und andere zivile Ziele unter Beschuss genommen zu haben. Beide weisen die Vorwürfe zurück und betonen, die Angriffe seien ausschließlich gegen militärische Ziele der Aufständischen gerichtet. Angesichts der dramatischen Lage hatte sich der scheidende US-Präsident Barack Obama pessimistisch geäußert. Nachdem sich Russland und der Iran entschlossen hätten, Syriens Machthaber Baschar al-Assad mit brutalen Luftangriffen zu unterstützen, sei nur schwer erkennbar, wie sich die "moderate Opposition" noch für längere Zeit behaupten könne, sagte Obama. In Syrien leben mittlerweile nach Angaben der Vereinten Nationen fast eine Million Menschen unter Belagerung. Nach Angaben des UN-Beauftragten für humanitäre Hilfe, Stephen O`Brien, sind Regierungstruppen für die Belagerung von rund 850.000 Menschen verantwortlich, der Rest gehe auf das Konto unterschiedlicher Rebellengruppen wie der Extremistenmiliz Islamischer Staat. "Ich appelliere an alle mit Einfluss - das ist die Formulierung, die ich aus diplomatischen Gründen benutzen muss - aber jeder an diesem Tisch und darüber hinaus weiß, wen ich meine, ihren Teil zu übernehmen, diesen sinnlosen Kreislauf der Gewalt für immer zu durchbrechen. Und dem Schlachthaus mit dem Namen Aleppo ein Ende zu machen." Der Diplomat forderte die Staatengemeinschaft abermals eindringlich auf, seine Forderung nach freiem humanitären Zugang zur Zivilbevölkerung in Syrien zu unterstützen.