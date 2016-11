Trump will aus Handelsabkommen TPP aussteigen

New York Schon am ersten Tag seiner Amtszeit als US-Präsident will Donald Trump das transpazifische Handelsabkommen TPP kippen. Das kündigte er in einer Videobotschaft zu seinem Programm der ersten 100 Tage an. Die Nachricht löste bei den US-Handelspartnern in Asien Irritationen aus. Das TPP-Abkommen ist von 12 Staaten einschließlich der USA unterzeichnet worden, aber noch nicht in Kraft getreten. Sein Abschluss war ein Herzstück der Agenda von US-Präsident Barack Obama, der damit die Wirtschaftsverbindung der USA zu Asien stärken wollte.

