Trump kündigt Ausstieg aus pazifischem Freihandelsabkommen an Der künftige US-Präsident Donald Trump hat am Montag den Fixpunkt seiner künftigen Politik und erste Amtshandlungen skizziert. Sein Programm werde auf einem einfachen Kernprinzip aufbauen: Amerika an die erste Stelle zu rücken. Trump hat für den ersten Tag seiner Amtszeit einen Rückzug aus dem transpazifischem Handelsabkommen TPP angekündigt. Er hatte sich bereits im Wahlkampf gegen Freihandelsabkommen ausgesprochen. Das erklärte Trump in einer Videobotschaft. Der Republikaner übernimmt am 20. Januar die Amtsgeschäfte von Barack Obama.