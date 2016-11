Bundesregierung plant mehr Parkplätze für Carsharing-Autos

Carsharing hat sich in den Großstädten längst zur etablierten Verkehrsnutzung entwickelt: Mehr als 1,2 Millionen Deutsche sind bei Anbietern registriert. Mehr als 16.000 Fahrzeuge werden so bundesweit „geteilt“. Die Bundesregierung will Carsharing nun per Gesetz fördern. Künftig soll es im...