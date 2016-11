SPD will Kanzlerkandidat erst im Januar 2017 bestimmen

Die SPD will Ende Januar entscheiden, wer als Kanzlerkandidat gegen Amtsinhaberin und CDU-Chefin Angela Merkel ins Rennen geht. Die K-Frage soll dann abschließend auf einer Vorstandsklausur geklärt werden.Dies bestätigte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley am Montag in Berlin: „Anders als die CDU...