SPD sieht sich bei K-Frage nicht unter Zugzwang Die Grünen zeigten sich nach der Ankündigung von Kanzlerin Angela Merkel, erneut zu kandidieren, entschlossen eigenständig in den Wahlkampf 2017 zu gehen. Grünen-Parteivorsitzende Simone Peter. "Demokratie lebt vom Wechsel, deswegen werden wir einen Wahlkampf führen, der deutlich macht, dass Frau Merkel für einen Sparkurs in Europa stand, der die soziale Schieflage verstärkt hat, der auch in Deutschland zu mehr Ungleichheit geführt hat, dass sie bei der Richtlinienkompetenz im Bereich Klimaschutz nicht vorangegangen ist und Europa im Regen stehenlässt, was die Klimaschutzambitionen angeht, dass sie im Bereich der Weltoffenheit, der Möglichkeit, Menschen aufzunehmen, mit dem EU-Türkei-Deal alles andere als eine humane Asylpolitik vorgezeichnet hat." Die SPD sieht sich durch die erneute Kandidatur von Merkel nicht unter Zugzwang, nun rasch einen eigenen Kanzlerkandidaten zu benennen. Das gab die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft am Montag zu verstehen. "Wissen Sie, die Sozialdemokratie ist eine sehr stolze Partei, die macht ihren Zeitplan nicht abhängig davon, wann die CDU/CSU ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin aufstellt. Insofern werden wir das ganz souverän miteinander diskutieren, und Sie kennen die Grundvoraussetzungen, und an denen hat sich nichts verändert." Merkel hatte am Sonntagabend angekündigt, dass sie bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 für eine vierte Amtszeit als Regierungschefin antreten werde. "Im Endeffekt gut. Sie hat einen großen Fehler gemacht, den auch Helmut Kohl schon gemacht hat: Die Nachfolge nicht aufgebaut. Von daher, glaube ich, ist es jetzt wichtig, dass sie weitermacht." "Ich bewerte das zwiespältig. Aber es ist gut, weil sie doch einen gewissen Stabilitätspol darstellt in der westlichen Welt und anderseits missfällt mir schon seit längerem, dass sie eigentlich keine richtig neuen Ideen reinbringt hier." "Es ist einfach im Moment eine schwierige Situation und ich finde, was sie gut macht, dass sie keine Schnellschüsse macht, sondern dass sie sich die Dinge überlegt, abwägt und dann in Ruhe zu Entscheidungen kommt." Ihre Entscheidung für die erneute Kandidatur hat Merkel nach eigenen Angaben auch wegen der schwierigen europäischen und internationalen Lage getroffen.